嘉義縣政府封閉縣轄內的籃球場。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府封閉縣轄內的兒童遊樂、運動設施。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府封鎖縣轄內的涼亭。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣警方22日深夜在民雄鄉查獲某KTV有多名外籍移工群聚唱歌，縣衛生局表示將重罰30萬元，而嘉義縣已關閉縣治地區附設有涼亭、遊戲設施、籃球場等體健設施的6個公園，以及教育處管理及校園的運動場館與設施。

嘉義縣政府表示，警方於22日深夜9時許在民雄鄉查獲1家卡拉OK店應停業未停業，有多名外籍人士聚集唱歌，已蒐證移交衛生局將依違反《傳染病防治法》第37條第1項2款規定，重罰30萬元。

縣府勞青處表示，會加強外籍移工防疫宣導與管理，包括移工宿舍應定期消毒、移工每天量體溫並記錄、加強抽查仲介管理的宿舍、雇主應加強移工生活管理、發放及張貼多國語言防疫宣導海報、督促雇主協助移工使用的交通工具消毒，並管制住宿人員及周邊人員進出、雇主發現移工有發燒、咳嗽等任何身體不適，應儘速協助就醫，或撥打1922、1955專線。

縣府表示，22日已關閉社區、校園及廟埕等場域的籃球場、網球場、羽球場、跆拳道館、桌球館等運動休閒場館，並張貼禁止使用公告，必要時拆除部分設備或斷電關閉夜間照明，避免民眾群聚。

(中時 )