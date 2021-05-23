全國疫情升至三級警戒，已一個禮拜，民眾自主封城、淨空街道。近日，又有民眾發現，晚間倒垃圾時，大家都會戴上口罩，排好隊伍並保持社交距離，令人大讚「高素質」，貼文曝光後，不少民眾也感動地說，原來倒廚餘也可以如此從容，希望疫情過後能繼續保持。

網友昨（22）日於臉書社團《我是景美人》分享一張照片，傍晚垃圾車前往各縣市收垃圾，位在台北市文山區的景福街，居民拿著大包小包的垃圾，往垃圾車的方向走去，只見大家遵守外出佩戴口罩的規定外，還非常有規矩地排隊，人與人之間還保持社交距離，令原PO一看忍不住大讚「素質真的很高，認真排隊也戴緊口罩」。

有網友目擊倒垃圾的民眾都戴緊口罩，並維持社交距離。（圖／翻攝自我是景美人）

另一名網友也分享另一個角度照片，發現每個人都自發性地保持1.5公尺的安全距離，照片曝光，令大批網友紛紛留言，「真的好優秀」、「希望能打敗病毒」、「看到大家團結一致，真的很欣慰」、「不管住哪，都是台灣人最可愛，大家一起為萬華區加油打氣，團結合作打敗病毒傳播」。

留言中也有一名婦女表示，對於這樣自發性地舉動，「真的嚇到，也很感動」，每個人倒廚餘都乖乖排隊，彼此間保持距離，倒廚餘也可以很從容、優雅，不像過去大家擠成一團，還怕被他人沾到，希望藉由疫情能培養這樣的習慣、文化，疫情過去後仍繼續保持。

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(中時新聞網)