藝人辛龍去年痛失愛妻劉真，至今仍未走出喪妻之痛重返演藝圈，接連取消演藝相關工作，對此，而與辛龍關係是友好的吳宗憲，曾將辛龍納入自己經紀公司「容易文創」，但他使終走不出喪妻之痛，如今「容易文創」粉專也將辛龍相關資料全部移除，對此，吳宗憲也回應了。

「國標舞女王」劉真去年3月病逝，享年44歲，事隔一年多，老公辛龍仍無法走出陰影，今傳出辛龍離開前東家「容易文創」與吳宗憲的解約，「容易文創」臉書粉專，也將辛龍相關資料全部移除，僅剩吳宗憲、吳姍儒、李愛綺、ㄚ頭詹子晴、詹惟中、鹿希派等藝人。吳宗憲接受《CTWNAT》訪問表示，「我們很多年來都是好朋友互相協力，現在他（辛龍）的工作行程各方面都由他自己來主導。」其他不願多談。

辛龍所屬「容易文創」臉書粉專，日前也將他相關資料全部移除。（圖／翻攝自容易文創臉書）

辛龍之前曾低調表示自己太想劉真，睡前要抱著亡妻衣物，聞著她生前的香味才能入眠。至今走不出傷妻之痛的他，也不願朋友對外多說他與劉真的故事。日前辛龍更以個人工作室發出聲明，提告Pub老闆許理平出書未經他的同意，以侵害隱私之方式記述他與妻子的過往事蹟，已委請律師提告。

辛龍與劉真愛得深刻，劉真生前受訪曾說：「我們不會特地過什麼節日，每個月都有雙雙節，可能是一起吃頓飯，或是他送我一條絲巾。」每個月22日就是辛龍、劉真夫妻的甜蜜雙雙節，且之前劉真只要提到「我老公」三個字，都可以看到臉上洋溢幸福笑容，她透露有次在打掃女兒弄髒的地板時，一度難掩怒火準備要發飆，辛龍竟形容她當下樣子美得像一幅畫，更強調陪女兒玩的畫面，是為人母親最美的時刻，劉真表示當下聽完雖然愣掉，也瞬間怒火全消，從夫妻倆的互動，足以看出辛龍對她的呵護，不是能用一般言語來形容，而辛龍回歸演藝圈似乎還要一段時間。

(中時新聞網)