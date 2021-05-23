衛福部長陳時中昨（22）日在疫情指揮中心記者會上表示，將400例確診個案「校正回歸」到上周各日確診案例，引發譁然。國民黨立委鄭麗文痛批，原來指揮中心每天都在公佈假消息，難怪陳時中說台灣絕對不會升四級，並酸「防疫天才陳時中」，WHO真的應該頒獎給他，不愧是全世界最會防疫的指揮官；而指揮中心應更名為假消息中心。

鄭麗文昨在臉書表示，指揮中心說的「校正回歸」案例，是因為「確診通報上傳大塞車」所導致，所以照這種塞車狀況推論，公佈的321例，一星期後可能校正為「400例」，她形容，這跟打仗的時候，前線指揮官虛報死傷人數、假報戰功有什麼不同？

鄭麗文大酸陳時中是「防疫天才」。（圖／摘自鄭麗文臉書）

如果確診通報上傳真的有塞車情況，鄭麗文質疑，為什麼不是隔一天就立刻更新數字？而是過了五天，才選在沒有股市的周六，全部一次「校正回歸」了400例？更何況不是40例，是400例，陳時中可以這樣臉不紅氣不喘的公然欺騙全民？是把大家都當傻瓜嗎？

鄭麗文說，指揮中心大費周章加開記者會，一直在維穩，警告民眾不准發假消息，不然就罰300萬、關三年，結果每天下午兩點的疫情記者會，就是最大假消息的發佈中心， 全民到底該如何相信這種謊話連篇的指揮中心？

400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話

(中時新聞網)