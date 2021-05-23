（圖／費鴻泰提供）

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日公布新增323例確診個案，其中321例本土、2例境外移入個案，另有400例「校正回歸」上周各日個案一事，擁有統計學博士學位的國民黨立委費鴻泰表示，統計學上沒有「校正回歸」這個名詞，難道指揮中心每天都在公佈假消息？

陳時中部長新創所謂「校正回歸」，令全國各界提出不同聲音。費鴻泰以統計學博士的專業，來解析給大家聽。

費鴻泰指出，當新冠檢測步上正軌，有了標準流程之後，當天公布病例數字就應該不會再在幾天後回來修正。否則，世界各個逐日蒐集及統計資料的單位要如何作業？

費鴻泰分析，美國的資料是從各州的資料統計而來；如果各州都一直修正前幾天的資料，請問美國要如何統計全國的每日資料？再者，全球的資料是從各國的資料統計而來，各國若隨心所欲的經常修正一個星期前的資料，請問全球資料要如何統計？

費鴻泰也說，如果經常觀看國外每天的新冠病例圖表，就會發現常常出現週末的病例數與週間(週一到週五)的病例數會有一個周期性的起伏，主要原因之一是因為週末與週間的工作人員數與檢測量有所不同。

費鴻泰解釋，當檢測人員及檢測量不足時，就會產生所謂的「backlog」 (積壓量)，等檢測人員或檢測量恢復時，新病例數就會回升。但是，通常不會在檢測病例回升時，再將其「回歸」到兩三天以前；而是採取另一種方式來呈現更正確的病例趨勢，那就是計算每7天的滾動平均病例數，所以很多病例圖表是呈現所謂的7天滾動平均病例數。

費鴻泰強調，臺灣目前的檢測能力有限，檢測制度不穩定，檢測天數不夠多，所以每天的新增病例數就難免會上上下下，承認不足及解釋清楚即可。政府要誠實公布疫情資訊，並提出快有效的檢疫、防疫與疫苗接種等工作，才是正確方向。

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(中時新聞網)