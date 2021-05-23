潘姓婦人與友人利用周六時間製作100個麵包、100個綠豆椪，今（23日）中午送至新北市議員葉元之服務處，由服務處轉送給亞東醫院。（葉元之提供）

潘姓婦人與友人利用周六時間製作100個麵包、100個綠豆椪，今（23日）中午送至新北市議員葉元之服務處，由服務處轉送給亞東醫院。（葉元之提供）

全國疫情升溫，一線醫護人員工作量倍增，潘姓婦人與友人利用周六時間製作100個麵包、100個綠豆椪，今（23日）中午送至新北市議員葉元之服務處，由服務處轉送給亞東醫院，盼可以替基層醫護人員打氣，感謝他們持續守護民眾健康。

葉元之表示，日前接獲潘姓婦人來電，從媒體報導中得知亞東醫院醫護人員相當辛苦，目前三級警戒期間，僅剩下周圍的超商，時常沒有熱食可吃，因此想要手作麵包感謝醫護人員。

據悉，潘婦任職於新北市警察局某外勤單位，葉元之說，當下他立即聯繫亞東醫院，得知醫護人員確實相當忙碌，時常超過8小時無法進食，轉知潘婦後她利用昨（22日）的時間製作了100個羅宋麵包及100個綠豆椪，於今（23日）送至服務處。

葉元之服務處將麵包轉送至亞東醫院，院方非常感謝各界的愛心。葉元之也表示，目前許多民眾都相當有愛心，但是有民眾送冰淇淋、潤餅等食品，醫護人員無法立即食用也形成浪費，呼籲民眾若要支持第一線醫護人員，選擇可以保存較久的食物較佳。

葉元之也說，目前全國三級警戒，仍持續呼籲民眾無必要的事情盡量減少出門，各界若要捐贈物資，可以先跟院方或服務處聯絡，勿貿然前往醫院造成困擾。

(中時 )