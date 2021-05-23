基隆信義市場今早重新恢復營業，市府因應防疫，用圍籬網封閉周邊通道，設置2處出入口，並實施實聯制等措施，但在圍籬外有許多攤商違規擺攤，警方今早勸導16件、取締4件。

疫情持續升溫，基隆市政府5月13日公布案1217曾到過信義市場消費，市長林右昌緊急下令關閉市場，並派環保局前往消毒，今早再次重新營業，並規畫防疫新措施，包括，封閉周邊通道，設置2處出入口、實施實聯制、進入者需以酒精消毒手部、量測體溫等。

許多攤販反應表示，今天雖然重新營業，但因疫情關係，客人變得很少，與以往相比，少了一半以上人潮，但現在是關鍵時刻，還是安全第一；站在市場門口協助消毒的阿姨強調，現在只要工作人員沾到東西都會消毒，並向民眾喊話，可以放心前來採購。

產發處長黃健峰說，為維護消費者健康，市場復業後，飲食攤位一律外帶，禁止內用、試吃，不僅如此，未來每個禮拜至少會進行1次以上全面大消毒，並視狀況調整增加，提高消毒頻率，他說，同時也與市場管委會協商，攤商每天休業後，必須將自己的攤位區域進行消毒，打造安全無虞的採購環境。

此外，為控制人流，產發處也設置人潮等待動線，並將騎樓攤商全部淨空，但許多民眾反應，仍有許多攤商違規設攤，基隆市警局第二分局信義派出所長徐紹文指出，今早已派員到場勸導，總計16件，其中仍有4名攤商執意開店，警方到場收證後，依違反道路交通管理處罰條例第82條，分別以利用道路為工作場所、未經許可在道路擺攤，予以告發。

(中時 )