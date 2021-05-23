基隆港務警察總隊一名警員與已婚國中老同學搭上線，兩人多次發生性行為，但關係見光後，該員一度與女方丈夫達成和解，不料女方丈夫突然向警政署檢舉該員，提告求償百萬。基隆地院審理時，該員拿出女方丈夫在和解時錄下的錄音檔，法官判求償無理，該員無須賠償。

判決書指出，女方丈夫主張，基隆港務警察總隊一名警員與他老婆為國中同學，但卻在2019年3月至12月間，屢次與他老婆前往九份等地的旅館投宿，其老婆也坦承每月至少與該員發生兩次以上性行為，還自曝，「我很賤，我讓你戴綠帽」等語。

女方丈夫指出，他在2019年3月間曾向警政署檢舉該員與他老婆有不正常交際，警政署於同年4月21日回覆已懲處在案，綜合上述理由，向該員提告，請求100萬元精神撫慰金。

該員則否認與女方有不正常關係，並主張，原告所提出的訂房紀錄、警政署回函等物證均無法證明他與女方的關係；另外，該員表示，他曾與女方透過LINE聯繫，致其丈夫誤會有不正常關係，2019年1月曾與原告以電話達成和解，並支付3萬元紅包，不料，原告仍持續糾纏，甚至還到警政署檢舉他。

該員提交一份錄音檔，並說因原告持續糾纏，因此2019年3月兩人再度通電話，在原告的同意下電話錄音，雙方都在電話中說出，「任何司法或行政調查都徹底結束，互不追究，雙方回歸正常生活」。

基隆地院審理時，法官透過該員所提交的錄音檔判定，兩方均同意拋棄對他方為刑事、民事、行政上之權利主張或請求，因此判定原告所提起的求償無理由，駁回請求，判該員無須賠償。可上訴。

(中時新聞網)