苗栗市貓裏貓親子公園關閉後的首個周日，園內空蕩蕩1個人影都不見。（謝明俊攝）

竹南運動公園內溜冰場等遊樂設施也已公告關閉。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情持續嚴峻，苗栗縣政府顧慮學校停課後，學童群聚縣內公園等場所玩樂，造成疫情傳播，宣布關閉苗栗市貓裏貓、竹南獅山、苑裡灣麗等3座親子公園，以及鐵道公園、同心公園、以及頭份市民生活動中心公園等，竹南頭份運動公園也關閉多項遊樂設施，防範群聚感染。提升3級警戒後首個周日，貓裏貓公園一個人影都不見，顯示苗栗縣民確實遵守防疫規定。

教育部宣布自5月19日起全國各級學校全部停課，多數學生在家接受數位線上教學，但因不用到校上課，等同於放假，為防縣內國中小學生，利用學習空檔時間，跑到住處周邊大小公園玩耍，不僅違反第3級警戒戶外不得超過10人聚集禁令，也容易造成疫情傳播破口。

為避免大小朋友群聚感染，苗栗縣政府水利處緊急宣布水利處所管轄的苗栗市貓裏貓、竹南獅山、苑裡灣麗等3座親子公園，以及苗栗市鐵道公園、同心公園、頭份市民生里活中心旁公園等6處大型公園，即日起全面關閉禁止人員進入。關閉時間至5月28日止，屆時再視疫情狀況決定恢復開放與否。

平時假日都擠滿大小朋友，連周邊停車位都1位難求的苗栗市貓裏貓親子公園，23日適逢提升第3級警戒後首個周日，公園內1個人影都沒有，整個公園遊樂設施空蕩蕩，水利處雖然只在入口拉上黃色塑膠警戒線，並張貼公園關閉的小張公告，但縣民們都能遵守禁令，沒有人偷跑進入公園玩耍。

至於全苗栗占地最廣的竹南頭份運動公園，竹南鎮公所從18日起，就公告公園內溜冰場、田徑場、籃球場、槌球場、兒童遊樂設施以及李科永紀念圖書館等設，全部暫停開放，鎮公所也呼籲民眾共體時艱，共同平安度過這場疫情。

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(中時 )