大陸甘肅省白銀市22日舉辦一場「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，原本是一場挑戰自我和跑者競速的賽事，卻因為天氣驟變成了奪命路跑，造成21人死亡、8人受傷。

這項賽事距離100公里，共172人參賽，出發後在當地時間22日大約下午1點，在越野賽高海拔路段20公里到31公里處，天氣發生劇烈變化，不但降下冰雹、凍雨，還颳起強風，氣溫迅速驟降，據緊急救難單位表示，多位參賽者出現失溫狀況，儘管主辦單位緊急停止賽事，截至比賽當晚仍有5人下落不明，經過700位人員漏夜搜救後，今天上午確認包括找到的失蹤者共21人不幸喪生，另有8人受傷。

大陸中央電視台指出，比賽路線相當險峻，山路狹窄且海拔又高；新華社報導，172名參賽者有151人平安無事，部分輕傷患者目前狀況也穩定下來。

大陸甘肅省白銀市市長張旭晨召開記者會，並以主辦方身份致歉，表示：「我們對傷亡者的家屬致上深深的慰問及關懷，也深感抱歉。」

(中時 )