民眾讚劉姓護理師人美心也美。（劉姓護理師提供）

劉姓護理師自述因體質特殊，打疫苗後高燒超過42度。（劉姓護理師提供）

本土疫情嚴峻，第一線醫護人員有多辛苦？一名護理師自曝因個人體質關係，打完疫苗後高燒到42度，降回39度後立刻回到工作崗位，上急診大夜班。儘管如此，她仍呼籲「為了你們我們堅守崗位～為了我們請你們堅守在家」，讓眾多網友看了忍不住說：「謝謝你，辛苦了！」。

一名在桃園聯新國際醫院任職的劉姓護理師，臉書PO文與照片，呼籲國人「為了你們我們堅守崗位～為了我們請你們堅守在家」，並自曝5月18日接種疫苗，因個人體質關係，高燒到攝氏42.2度，第二天仍然高燒超過40度。直到第三天體溫降回39度，立刻回去上急診大夜班，同時因為長時間戴著N95口罩，即使貼了人工皮，臉部皮膚還是被壓傷。

不少朋友、網友看了都相當心疼，紛紛留言：「也太燒，辛苦了」、「看了超心疼，加油」、「辛苦妳了～抱抱」、「身處第一線，辛苦了！加油~」、「辛苦了，最美的印記！人美心更美的白衣天使！」、「辛苦了～～所有的醫護人員～～感謝有你們~加油」。

聯新醫院劉姓護理師臉書發文自述注射疫苗後高燒到42度，仍呼籲大家齊心抗疫。（翻攝臉書）

聯新醫院劉姓護理師臉書發文自述注射疫苗後高燒到42度，呼籲大家齊心抗疫，等疫情過了就能安心出遊。（翻攝臉書）

對於注射疫苗後高燒到攝氏42.2度，劉姓護理師也特別解釋，是自己體質特殊的關係，屬於個案，目前燒已經退了，現在只有注射地方痛，全部症狀都沒了，謝謝大家的關心。

(中時新聞網)