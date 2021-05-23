彰化分局民生所員警昨一整天忙著在三民市場、火車站前宣導防疫措施，呼籲民眾口罩戴好戴滿，針對不聽勸導的民眾，昨天也首度開罰，一口氣開出兩張告發單。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化分局民生所員警昨一整天忙著在三民市場、火車站前宣導防疫措施，呼籲民眾口罩戴好戴滿，針對不聽勸導的民眾，昨天也首度開罰，一口氣開出兩張告發單。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

張姓攤商兩度把口罩拉到下巴、李姓男子則在火車站前逗留又不願戴口罩，警方拿新的給他還是戴不住，兩人均遭警方開單告發。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

張姓攤商兩度把口罩拉到下巴、李姓男子則在火車站前逗留又不願戴口罩，警方拿新的給他還是戴不住，兩人均遭警方開單告發。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布19日起全台進入防疫第三級警戒，彰化分局民生所員警22日下午到人潮密集的市場和火車站，發現有2民眾經勸導仍未戴好口罩或不願戴口罩，當場開單告發，明天將移請彰化縣衛生局裁處，可依違反《傳染病防治法》將可處3000元至1.5萬元罰鍰。

彰化分局民生派出所員警，昨天上午9時先至三民市場持大聲公宣導，一邊發宣導單，呼籲民眾遵守防疫規定，外出務必戴好口罩，員警看見一名42張姓市場攤商把口罩拉到下巴，勸導後張男把口罩拉上去遮住口鼻；不料員警在市場繞了一圈回來，竟看見張男的口罩又拉到下巴，當場開出告發單。

另外，昨天下午3時許，警方接獲民眾報案通報，指彰化火車站前有男子不戴口罩屢勸不聽，警方到場後經勸導，還專程拿新口罩給他，確認他戴上後才離開，不料沒多久再度接獲民眾報案，到場後發現竟是同一名41歲李姓男子，完全沒戴口罩，讓警方當場開出告發單。

警方表示，這兩件不戴口罩的違規告發單，將以最快速度送至彰化縣衛生局裁處。彰化縣警察局也與縣府各局處完成協調、確認處理流程，配合防疫政策，若警方發現有未戴口罩者，主動協助勸導，不聽勸導者即蒐證移請主管機關裁處 ，縣府將視情節輕重、最重可處1.5萬元罰鍰。

民生派出所所長吳宗翰表示，全台防疫升級第三級警戒，依中央流行疫情指揮中心規定，民眾外出就必須全程配戴口罩，呼籲民眾把口罩戴好、戴滿，完全遮住口鼻才算符合規定戴好口罩，警方會加強予以勸導，若不聽勸導，警方將依《傳染病防治法》開單告發，裁罰3000元至1.5萬元罰鍰。

(中時 )