大谷翔平23日對戰運動家再度發威，他前兩次打席吞K，接下來連敲兩安，包括快腿溜上二壘的斷棒二壘打，另一支則是更厲害的三壘打！可惜運動家終場仍以6-2獲勝，天使因痛失主將卓奧特(Mike Trout)，近10戰吞下7敗，幾乎成為大谷翔平的個人秀了。勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)同日敲出第15轟，暫時領先14轟的大谷以及遊騎兵的加西亞(Adolis Garcia)。

天使隊大谷翔平快腿跑出二壘安打。（MLB臉書）

運動家此戰先發投手巴西特(Chris Bassitt)雖是右投，卻是左打者大谷的剋星，生涯前12度交手，大谷只轟出1發全壘打，吞下多達5次三振，對戰打擊率是悲慘的0.083。

此戰大谷前兩次打數連吞2K，6局下仍然沒打好，一顆內角壞球打折了他的球棒，這球只是勉強穿越二壘方向的滾地，但是位置很淺，右外野手塞斯布朗(Seth Brown)往前跑一段路才撿到，快腿的大谷轉眼間已經站上二壘了！

巴西特很神勇投到第8局，這回碰到大谷因為壘上有人，他不敢投好球，大谷打中一發外角的曲球，居然一路飛到中外野396呎的牆邊，差點落入中外野手手套。大谷過了一壘才開始加速，他跑得很快，運動家的球還在外野，他就跑過二壘了，最後輕鬆登上三壘。這支三壘打帶有1分打點，最重要是他終於狠狠咬中巴西特飄忽不定的變化球。

運動家有歐森(Matt Olson)、加西亞(Aramis Garcia)、塞斯布朗3人開轟，巴西特在火力掩護之下順利拿到勝投。運動家28勝19敗仍居美西龍頭，天使墊底。

(中時新聞網)