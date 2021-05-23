昨(22)日的疫情記者會中，指揮官陳時中拿出全新「術語」：校正回歸，修改過去幾天的確診數量，讓當日新增的400位確診病例平均分散在過去幾日的確診數字中，引發軒然大波，但有網友發現，陳時中富有創意的「校正回歸」並沒有被被使用在疾管署的英文版網站上，狠酸這個名詞根本就是拿來騙自己人用的。

指揮中心昨日公布400例「校正回歸」本土個案，新名詞聽得所有人霧煞煞。陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月16日至21日的個案數，其中以17日最多；也就是說，這400人打散後的數字，回歸本周逐日統計。

根據指揮中心公布，5/16原206例，校正後245例；5/17原333例，校正後406例；5/18原240例，校正後325例；5/19原267例，校正後359例；5/20原286例，校正後360例；5/21原312例、校正後349例。

疾管署的英文網站上直接寫上22日的新增病例為723人。(圖翻攝自PTT)

這個全新術語引發民眾討論，但今日有網友注意到，在疾管署英文版的網站中，對於22日當日新增的病例則是直接大方寫上「+723人」，根本就沒有使用校正回歸這種奇怪的說明方式，直言這個名詞根本就是寫來騙自己人用的。

該貼文也引發其他網友討論，表示「因為發給國外會被笑啊」、「根本大內宣專用」、「你要人家怎麼翻譯校正回歸變成英文啦」、「要丟臉丟到國外嗎，自己騙自己就好」、「可能怕國際笑死吧」、「大內宣，笑死」、「你真的敢自創英文，就準備給外媒大作文章吧」、「到時候外媒說台灣領先世界創造一個不曾出現的名詞，會變成世界的笑柄」、「817比較好騙」。

400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話

(中時新聞網)