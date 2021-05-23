配合新北市推動「三級防疫強化措」，比漾廣場也將有新的防疫措施，以計劃性的高標準落實原則，推出新防疫方案「防疫定休日」。

比漾指出，「防疫定休日」目的在減少外出群聚，讓商場同仁及專櫃人員可落實居家防疫。居家防疫期間，比漾廣場也將組成「品牌關懷小組」，每日主動關懷同仁及專櫃同仁自主健康管理狀態，並提醒落實防疫守則。

「防疫定休日」將制定周一及周二，期間暫停員工、專櫃到班，落實防疫措施。五月防疫定休日為5/24(一)、5/25(二)；六月防疫定休日為六月周一及周二，視情況提前公告。

營業日從5/26(三)起，調整營業時間為11:30至20:30，期間零售、餐飲、超市正常營業，專櫃同仁上班時間為11:00-20:30；另暫停服務設施：3F施舒雅、4F喜樂時代影城、5F Karada、9F康樂美健康世界、B1四步書房、商場接駁車等。

(中時 )