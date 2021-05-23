陸軍十軍團昨（22日）證實，1名國軍同仁的配偶日前因身體不適就醫後確診，國軍同仁後赴醫院篩檢也確診。對此，時代力量立委王婉諭表示，自己接獲許多國軍弟兄陳情爆料，說雖然睡覺有戴口罩，但是竟然用保鮮膜當隔板在床中間；還有維持超過千人以上在外集合唱國歌，增加飛沫傳染危險，但就算她已持續跟國防部討論多日，卻總是只得到敷衍、徒具形式的回覆，這樣只會讓弟兄們陷入危險，更讓無數的眷屬們擔心不已。

陸軍十軍團傳出一名士官長的確診案例，十軍團表示，這名國軍同仁赴醫院採檢後，即未再返回部隊，部隊獲悉後，除配合中市衛生局疫調，也啟動應變程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測人員健康狀況，目前相關密切接觸者的狀況都正常。

對此，王婉諭今（23日）在臉書發文表示，根據自己所掌握的消息，目前疫調出來的三位密切接觸者狀況均正常，快篩皆為陰性。不過，令她擔心的是，這名士官長在確診前是否都在營區內？從17號到21號篩檢之前，該名士官長在空間狹小、高度擁擠的軍營中，所有的接觸者都有匡列採檢嗎？

在得知此消息後，王婉諭直言，自己團隊隨即聯絡了相關單位，想要了解相關情形和後續配套措施，然而，從國防部、陸軍司令部到軍醫局，都僅表示會遵守防疫規範，卻未有具體的緊急應變措施。更令人擔憂的是，近萬名國軍弟兄們即將又要收假返回營隊了，國防部真的準備好了嗎？爆發確診事件後，國防部若沒有完善防疫措施，數以萬計的弟兄們，恐怕就暴露在染疫的風險之中。

王婉諭稱，上週她揭露國軍防疫的問題後，國防部雖然大動作否認她的說法，然而她的粉專至今，仍每天湧入非常多役男、家屬的陳情，每一則訊息她和團隊都看過了，結果不僅令人擔憂，更讓人氣憤！集合移動方式沒改善，還要役男拉下窗簾以免被媒體拍到？再三要求國軍弟兄不得受訪爆料，難道是國防布再現？

王婉諭進一步表示，有非常多的役男們私訊揭露目前軍中的各種荒唐防疫措施，包括「吃飯的時候要我們全部人排好隊間隔距離，只為了拍一張照片應付軍中有做好安全距離，拍完才能吃飯」、「百人在大餐廳共同用餐，但打菜的餐具餐盤都是共用的，雖然有隔板，但是挺身以碗就口之後，大家的頭都超出了隔板...」、「隔離的人都在同一間隔離寢室，睡不下去就跟無症狀的人睡同間大寢室」、「用跟塑膠袋一樣薄的塑膠布把床左右隔離起來」、「確實要求他們戴口罩睡覺，還要用保鮮膜當隔板在床中間」、「每天早上，仍維持超過千人以上在外集合唱國歌、基本操練、跳軍操，唱國歌還要大聲唱，增加飛沫傳染風險」只有一則私訊的話，可能還算是個別情況，但面對海量的陳情，恐怕就不是零星個案了。國防部面對這些鐵錚錚的事實，還要睜眼說瞎話嗎？

除此之外，最令王婉諭擔心的是，疫情指揮中心一再強調，目前全國都處於3級警戒的狀況，「不要做任意移動，這是最高原則」。在這樣艱困的時刻，應該要避免役男進行跨區域的大量移動，還是要避免役男們留在顯然有防疫缺失的營區內群聚，這兩者間的權衡，顯然需要專業意見評估。到底，國防部有沒有跟指揮中心討論過這件事？還是要繼續埋頭苦幹，執意讓常備役們先回家後，再集體回到充滿防疫漏洞的營區？以上的種種情況，她已持續跟國防部討論多日，卻總是只得到敷衍、徒具形式的回覆。王不禁要再問一次，面對全台3級警戒的嚴峻疫情，已經出現確診案例的國軍，真的準備好了嗎？

(中時新聞網)