由謝祖武、張本渝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的華視、公視台語台原創劇集《婚姻結業式》日前殺青，因近期疫情升溫，劇組防疫考量取消殺青酒，改以錄影方式讓演員暢談拍戲心得，張本渝表示因為疫情的影響，本身經營的副業像是設計公司啟動分流工作居家上班，泰式餐廳也配合政府防疫需求，暫時停業至六月初，雖然會有點不方便，但為了保護自己與他人，這期間還是要做好防疫準備。

張本渝也分享：「10集的拍攝很快就結束了，拍完想說為什麼只有10集而不是40集，覺得有點感傷，不過殺青後剛好遇到防疫升級，會在家休息幾天，好好睡一覺，而且家裡有壺鈴、划船機等健身器材，可以在家持續運動不用外出。」

謝祖武也說：「兒子大學放榜後剛好殺青，本來就沒安排什麼行程，有時間就多陪家人，也呼籲大家勤洗手戴口罩，陪家人在家看劇安全又能增進感情。」他覺得《婚姻結業式》在疫情爆發前殺青，換個角度思考，也算是保護每個劇組工作人員，真的是最好的眷顧，祈禱疫情快過去。

殺青當日張本渝送上筷袋繡有每個人的名字的竹筷與湯匙，給所有演員與劇組工作人員作為紀念，希望用環保筷來為環境盡一份力而且筷子也蘊含了「好事成雙」，希望大家在疫情期間依舊可以平安順心，何如芸收到禮物後，馬上給了張本渝一個大大的擁抱說：「本渝最可愛最貼心！」但一旁馬力歐拿出湯匙開玩笑：「這隻不求人怎麼這麼短！」謝祖武更在旁邊幫腔說：「不是不求人，是耳耙子吧。」氣得張本渝說：「這不是不求人啦！」惹得現場劇組人員一陣大笑，在歡樂輕鬆的氣氛中，張本渝親手一一將禮物交給每個劇組人員，大家紛紛感受到張本渝的用心與溫暖。

殺青當天張本渝有感而發：「捨不得美惠這個角色，如果拍攝再久一點的話，也許可以繼續從這個角色蹦出新的火花。」，馬力歐與郁方也紛紛表示，這部戲太短了，如果能夠有更多集數，一定會有更深的體悟。

《婚姻結業式》集結眾多實力演員，劇情題材特殊，帶領觀眾從不同面向探討情感，反映現代、貼合情感與人性，之後將在華視、公視台語台播出。華視表示，本劇於疫情前已拍攝完成，疫情期間請民眾落實個人衛生與保持社交安全距離，出入各類場所，皆須配戴口罩並測量體溫，隨時保持手部清潔，遵守防疫規範。

(中時 )