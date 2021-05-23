中央疫情指揮中心昨公布確診數，卻冒出一個「校正回歸」的詞，把400例晚前幾天校正回歸，雖相關單位有做解釋，然而前新北市長朱立倫認為，每日確診的定義方法已經改變，這樣的方法改變不僅影響重大，更會嚴重影響人民對政府的信任。

朱立倫指出，「每日確診數」在一般民眾的理解就是每日報給疾管署確診的案例。衛福部的新定義是PCR篩檢後二到三天為應計確診日。因此改變計算方法為：「每日確診數=每日應計確診數+前期應計未計確診數」。

朱立倫以他的會計專業來分析，所以從今以後衛福部將從如同會計「現金基礎」的報給疾管署的每日確診數改為如同會計「應計基礎」的每日應計確診數。另外還要公佈「校正回歸」前期應計未計的確診數。

朱立倫說，或許衛福部或部分人士會認為「校正回歸」是錯誤更正，但事實上是定義方法的改變。衛福部從今以後每天公佈的數字就會變成「今日應計確診數」加上「前期未計確診數」。

朱立倫認為，這樣今天公布的數據都可能會被明天或後天或之後的影響而改變。這樣的方法改變不僅影響重大，更會嚴重影響人民對政府的信任。「治國之道在誠信，治理之法在簡明。方法一致就好，不要搞得這麼複雜！」

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(中時 )