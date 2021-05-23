新冠肺炎疫情升溫、全台三級警戒，新北市長侯友宜22日表示板橋東區、中和區漳和區屬於高風險熱區，在板橋、中和成立「熱區防疫中心」，啟動強化三級防疫措施。位於永和區的百貨公司「比漾廣場」宣布，明（24日）、後（25日）全館將不營業，配合市府三級防疫強化措施。

比漾廣場表示，規畫周一、周二為計劃性「防疫定休日」，以計劃性不營業方式強化提升防疫，減少外出群聚，各員工、專櫃可以落實居家防疫。持續提供最完善的防疫措施，維護全館環境的清潔及安全，確保顧客更安心的購物及工作環境。

比漾廣場指出，自14日將全面實施，入館實聯制進入館內請配合「體溫量測」、「佩戴口罩」、「實聯登記」，入內皆須量體溫，超過37.5度則拒絕進館。

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(中時 )