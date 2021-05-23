花蓮地方法院審理台鐵408次太魯閣號事故中被告李義祥等涉公共危險等案，全案預計26日等庭期將如期開庭，由於疫情升溫，將限制人數到庭並取消旁聽；法庭內除法庭人員外，其餘按照中央疫情指揮中心，規定不得超過5人。

台灣花蓮地方法院表示，因應疫情提升全國疫情警戒至第三級，目前已實施人流管制等各項防疫措施，且已取消旁聽；不過台鐵第408次太魯閣號事故屬社會矚目重大案件，部分被告現被羈押中，經核具有時效性，認有開庭的必要，因此，原訂的各日期仍照常進行。

全案分別在5月26日下午2點30分、5月27日上午9點10分、6月2日下午2點10分在花蓮地方法院刑事第一法庭開庭。

花蓮地方法院顧慮該案被害人及其家屬人數較多，住居所分佈各縣市，為符合防疫措施，減少染疫風險，兼顧到庭被害人及其家屬、代理人等訴訟關係人權益，開庭時，除經審判長同意外，以法院通知的當事人或訴訟關係人才能進入法庭，若有家屬陪同必要，則以1人為限。法庭內除法庭活動人員外，依規定不得逾5人。

花蓮地方法院提醒民眾，進入法院應配合量測體溫、手部消毒、全程佩戴口罩，攜帶手機者掃描入口處的QR Code登記，未帶手機者則應填寫紙本「實聯制登記表」，庭畢後，法庭空間將全面消毒。

(中時 )