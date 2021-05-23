昨天22日上午，在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，當地舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇冰雹凍雨等極端天氣，氣溫驟降，參賽人員出現不適，部分失聯。這場比賽的參賽選手一共172人，截至23日早上8點，共搜救接回參賽人員151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治。21名參賽人員找到時已失去生命體徵。

大陸官媒新華社23日刊登評論員王新亞文章稱，172人參賽，21人遇難，一場比賽竟有超過10％的選手遇難！這是大陸山地馬拉松運動開展以來遇到的最大一場災難。震驚之餘，人們不禁要問，這是天災還是人禍？文章呼籲，「極限運動賽事不能再野蠻生長了！」

評論稱，局部極端天氣確實難以預測。但是，作為專業程度要求極高的極限運動賽事，這場比賽各項組織工作是否達標，必要的安全保障是否到位？這是必須要追問的關鍵性問題。

評論稱，從現場照片看，選手大多短袖短褲，並未隨身攜帶衝鋒衣等保暖裝備，這也是導致許多選手出現致命性失溫的直接原因。在山地馬拉松賽事中，衝鋒衣等保暖裝備一般都是「強制裝備」，必須經過嚴格檢查，保證運動員隨身攜帶後才能允許其參賽。然而在白銀這場西北高海拔山區舉辦的賽事中，衝鋒衣僅僅是「建議裝備」。

此外，賽事的補給點設置、裝備轉運是否滿足安全保障要求，也是一個疑問。需要指出的是，專業領域的極限運動並非「玩命」，而是有著嚴格的安全標準。近年來，大陸山地馬拉松賽事方興未艾，許多有著豐富山地資源的地方看中其宣傳效應，紛紛瞄準這一領域舉辦賽事。然而，能夠達到國際通行專業標準的賽事尚屬少數，許多賽事都存在粗放經營、安全保障不到位的情況，安全事故頻發。

評論稱，一些地方只重視設置高獎金等物質條件吸引運動員參賽，卻在最重要的安全保障上不願投入，這種急功近利的做法對賽事發展極為不利。可以想見，這場包括多名精英運動員遇難的重大安全事故對中國大陸山地馬拉松、山地越野等極限運動的發展是一個沈重打擊。

評論呼籲，無論是熱衷舉辦賽事的地方，還是相關運動管理機構、運動員，都該深入反思了：「是要野蠻生長，還是高質量發展？ 」

(中時 )