50歲女星張庭和林瑞陽婚後，兩人在大陸經營事業有成，據傳兩人身價至少300億人民幣(約新台幣1320億元)。昨日張庭在直播賣貨時，卻突然崩潰爆哭，對著鏡哭喊：「我也有家庭，我也不容易啊！」，立刻引發網友討論。

大陸藝人現在經常在網路直播販售商品，稱為「直播帶貨」，昨日張庭直播帶貨時，突然情緒崩潰，對著鏡頭大哭，呼喊著:「我每天早上6點就開始工作，一直做到晚上12點才能休息，還要花時間陪伴孩子，每天真的很辛苦，但並不會跟先生講，因為我覺得我們是成年人，每個人都有自己的壓力。」

昨日張庭直播突然情緒崩潰，哭喊:「每個人都有家庭，我也有家庭，我也不容易啊」 (圖/微博)

昨(22日)大陸「英雄人物」院士吳孟超過世，大陸可說是舉國哀悼，許多藝人都取消直播，但張庭的直播卻如期舉行，直播開始，張庭帶領現場工作人員默哀1分鐘，引起粉絲們相當不滿，所以希望她將這場直播取消，張庭恐怕是受到粉絲留言影響，才會上演崩潰戲碼，並回應:「每個人都有家庭，我也有家庭，我也不容易啊，對不對？你們也有小孩…」

直播的粉絲收看瞬間從15萬人掉到5萬人，立刻引發網友回應。 (圖/微博)

直播的觀看人數，粉絲瞬間從15萬人掉到5萬人，許多網友則在留言回應:「妳這麼多錢 還哭」、「坐在有空調的直播間、日入破萬甚至幾十萬，想不明白啥事能讓她流眼淚，可能是錢太少了」、「錢賺太多，激動的吧」、「戲精」，但也有些粉絲認為，她和老公林瑞陽捐過很多錢救災，不必要這樣攻擊。

(中時新聞網)