王姓OL與盛姓人夫婚外情，盛妻發現2人當街摟肩、親吻，憤而提告，法官判王女賠償盛妻20萬元，但事隔不到半年，2人又在公園停車場車震、摩鐵偷情，盛妻再提告求償，法官依據2人鹹濕對話「奶頭會痛」、「沒射裡面」，「你插我啊」、「親一親，內褲濕掉」，台北地院認定王侵害配偶權，再判王賠償盛妻30萬元。

盛妻控稱，她與丈夫結婚多年，育有一子，王女自2018年3月起因業務關係結識丈夫，2人暗通款曲，2018年6月她發現2人當街牽手、摟肩、親吻，她曾當面喝斥王，但2人仍持續地下情，她提告求償，法院判王賠償20萬元。

她控稱，王女明知官司敗訴，仍與她丈夫幽會，2人自2018年11月起當街搭肩、勾手、同赴摩鐵休憩、在北市大佳河濱公園停車場車震，甚至王裸露下體與丈夫視訊，因此再控告王女，要求賠償精神慰撫金100萬元，並登報道歉。

王女反駁，指盛妻提出的照片模糊不清，無法辨認是她，而且她與盛男一同用餐或於街道上行走，並未逾越一般男女交往分際，否認有婚外情。

但法官認為，北檢檢察官依據盛妻提出的照片等證據，依通姦、相姦罪起訴盛、王2人，後因通姦、相姦除罪化，獲北院判決免訴，加上盛女提出2人車震時錄音對話，王稱「奶頭會痛」、盛回「我沒有射裡面」、王說「被別人看光光了」，對話過程夾雜著王女的喘息、呻吟聲。

另車震隔天，盛與王視訊時問「昨晚我們在幹嘛？」、王回「你在插我啊！」、盛稱「插一插，然後你就很爽」、「你下半身有沒有穿？你的內褲呢？」、「還是親一親，內褲濕掉」，法官認定王、盛已逾越一般男女正常交往分際，判王女再賠盛妻30萬元。可上訴。

(中時 )