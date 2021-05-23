南投警方為配合中央疫情指揮中心疫情第三級防疫規定，貼公告宣導。（南投縣警察局提供／張妍溱南投傳真）

適逢全國疫情警戒第三級的第1個周末，卻有人發現，南投合歡山武嶺亭附近，22日出現大量民眾群聚，在現場拍照打卡、欣賞風景，遭網友砲轟「破壞防疫線」，仁愛分局警方23日緊急宣布封閉武嶺亭，並宣導民眾外出記得一定要戴口罩。

仁愛警方根據昨日網路蒐證照片及留言，發現南投合歡山武嶺亭有群聚現象，23日緊急封閉武嶺亭，並貼出公告「因應COVID-19疫情，戶外單一出入口型遊憩據點全面關閉」，上午遊客看到告示配合離去，人流量較昨日少。

仁愛警分局指出，經民眾反映23日至合歡山停車場巡查，車輛有減少，並向遊客宣導要戴口罩，開車民眾，車內2人以上得戴口罩；為配合中央疫情指揮中心疫情第三級防疫規定，加派警力於家戶訪查宣導，並至轄內各風景區加強防疫措施宣導。

全國疫情警戒提升至第三級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲民眾，周末「沒必要就別出門」，警方宣導保持社交距離，停止室內5人以上、室外10人以上的社交聚會，籲周末假期少外出，避免群聚而遭感染之風險。

(中時 )