遊騎兵隊23日宣布，陣中日籍投手有原航平因右肩動脈瘤將在美國時間周二動刀，預計休息12周，本季是否能重返賽場仍未可知。

28歲的有原航平今年從日職轉赴美國發展，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，本季先發出賽7場，奪下2勝3負，28.2局的投球中投出17次三振，自責分率6.59，近日因右手中指挫傷被放進10天傷兵名單。

不過本周有原航平在當地時間進行玩牛棚後持續感覺不舒服，進一步檢查發現與肩膀的動脈瘤有關。遊騎兵總管楊恩（Chris Young）認為，有原航平近期的低潮可能就是受到動脈瘤影響。

「這對有原航平和遊騎兵來說，都是令人失望的結果。」楊恩表示，球隊會給予有原航平最好的治療，幫助他度過這次難關，「我們非常幸運在初期就發現問題。」

至於有原航平受傷後留下來的先發空缺，楊恩表示還會再與總教練伍德沃德（Chris Woodward）等人討論後再決定。

(中時 )