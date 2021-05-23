遊騎兵隊23日宣布，陣中日籍投手有原航平因右肩動脈瘤將在美國時間周二動刀，預計休息12周，本季是否能重返賽場仍未可知。
28歲的有原航平今年從日職轉赴美國發展，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，本季先發出賽7場，奪下2勝3負，28.2局的投球中投出17次三振，自責分率6.59，近日因右手中指挫傷被放進10天傷兵名單。
不過本周有原航平在當地時間進行玩牛棚後持續感覺不舒服，進一步檢查發現與肩膀的動脈瘤有關。遊騎兵總管楊恩（Chris Young）認為，有原航平近期的低潮可能就是受到動脈瘤影響。
「這對有原航平和遊騎兵來說，都是令人失望的結果。」楊恩表示，球隊會給予有原航平最好的治療，幫助他度過這次難關，「我們非常幸運在初期就發現問題。」
至於有原航平受傷後留下來的先發空缺，楊恩表示還會再與總教練伍德沃德（Chris Woodward）等人討論後再決定。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。