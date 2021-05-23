外籍配偶及華僑加入防疫宣導行列，22日與警方一起出動喊口號。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣疫情嚴峻，豐原轄區外籍移工人數約1.1萬人，恐因國情文化習慣差異，造成宣導力道不足而形成防疫漏洞。台中市豐原警分局商請越南、泰國等新住民，22日穿著家鄉傳統衣飾，以原國籍語言進行宣導，讓在台外籍移工感受家鄉味，盼能落實做好自身防疫。

豐原警分局22日協同豐原區公所區長洪峰明、里長林榮一、廟東復興商圈主委林定耀、慈濟宮總幹事楊伯雄與越、印、泰、菲4國外籍配偶與華僑，選擇豐原區最易群聚場所，分別於豐原廟東商圈及第一市場進行防疫宣導，齊心防堵疫情擴散。

包括越南盧女士、泰國莊女士2位外籍配偶，以及印尼秦先生、菲律賓謝先生2位華僑，分別身穿家鄉傳統衣飾，以原國籍語言提出宣導，讓在台外籍移工感受來自家鄉關懷提醒，深刻在心，落實做好自身防疫確保健康，以免家人擔心掛念。

現場宣導標語為「外出時全程配戴口罩」、「停止室內5人(不含同住者)、室外10人的家庭聚會、社交聚會活動」、「餐飲禁止提供現場飲食，可以外送外帶」，也獲得許多民眾的肯定，直呼「大家辛苦了」。

豐原警分局長吳銘淵表示，進行防疫宣導時，發現豐原市民都有遵守相關措施，但防疫工作不是只有一天，呼籲大家要持續下去，在防疫期間，人人都不是局外人，業者、消費者都責無旁貸，戴好口罩、勤消毒、減少出入人多場所、保持社交距離等，全民共同防疫才能讓疫情早日消逝。

(中時 )