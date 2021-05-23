今天在新增170例本土個案為校正回歸上週各日個案，導致陽性率數字出現變化。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布新增國內290例COVID-19確定病例，分別為287例本土及3例境外移入。另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增6例死亡。

對於今天再度增加170名回歸校正案例，指揮官陳時中表示，今天案件回歸比較少，回歸之後，相關病例數，和原本公布的有變化，等於五月十六日開始，陸續七天，數字都有變化。

圖為快篩站每日檢驗量能及陽性率。（指揮中心提供）

陳時中表示，從採檢日來看陽性率，可以注意到原本最高點在5月15日，但最高點陽性率是6.3，今天校正後是5.8，在注意到今天陽性率微幅上揚，到昨天是2.9，今天是3.4，最主要研判當然和新北、北市個案數相對的多，有影響。

陳時中表示，整體快篩站，沒有遍佈，台北市四個快篩站，從一開始4.4，到五月二十日5.6，接著6.9、8.8，都是一直往上升，一方面是好的現象就是有狀況有關連的越多，沒有症狀比較少，這是確診數的關係要持續觀察是單純因為確診，可能性越高出來的越多，還是裡面持續有相關傳播。

新北市當中，五月二十一日最低2.7，昨天升回來4，但整體五月十七到二十日之間都在區間範圍內。其他苗栗縣台中、高雄、連江都有快篩站，相對陽性率較低，畢竟這幾個區域社區風險沒有台北市和新北市大。

陳時中表示，根據這些情況，不希望校正回歸的情況一直持續下去，對數字判斷和整個整理會不夠即時性，因此要積極解決相關問題。

(中時 )