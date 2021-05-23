疫情嚴峻，影響民眾捐血意願，全台大缺血！賴銘偉昨到桃園捐血站響應捐血，他表示「疫情緊張，水情吃緊，但是熱血不可少，而且很多人都特地來響應，社會其實很溫暖，雖然排了一個多小時，但是很值得。」

賴銘偉本來就有捐血卡，一直都有捐血習慣，看到新聞也特別來盡一分力。他自豪「我o型我驕傲」，捐血500cc，也在臉書呼籲捐血。

賴銘偉日前接種AZ疫苗，隔天發燒至37.8度，在家休息三天後副作用的情況已消失，目前身體狀況還不錯。

他認為防疫不只是政府的事，應該是全民的事，「大家對自己負責，也要對身邊的親友、家人負責，戴口罩、勤洗手，不要因為自己的輕忽而傷及身邊最親的人。接下來，我也會鼓勵父母接種疫苗，我第2劑則預計在6月底施打」。

而擁有一副好歌喉的他，原本在EZ5 的駐唱演出已經暫停，7月底EZ5三十周年演唱會跟8月「好好愛我」音樂劇的表演則會視政府發布的疫情警訊做立即性的調整。

(中時 )