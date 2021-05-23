清水警分局配合政府政策，20日起實施分流辦公。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局配合政府政策，20日起實施分流辦公。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局配合政府政策，20日起實施分流辦公。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情升溫，台中市清水警分局配合政府政策，20日實施分流辦公，秉持「雞蛋不放在同一個籃子」，同時設置戶外機動派出所及防疫警備車輛，避免飛沫群聚感染外，並防止同仁若確診隔離，仍能維持公務運作不停擺。此外，也製影片貼於臉書提醒民眾，疫情期間進入公共場應實施實名制，外出請全程戴口罩。

清水警分局長張啟祥表示，自去年疫情期間以來，為求員警能熟悉辦公室流程，每隔一段期間即實施分組分流辦公演練，從由分局門口戴口罩所接著量體溫、以酒精消毒雙手開始，到分配辦公室辦理業務，同時也實際操作電腦、網路等等，此次，本分局配合政府政策，無縫接軌實施分流辦公，各項勤業務能順利進行。

張啟祥指出，實施異地分組分流辦公做好各項萬全準備，防疫期間，除了打擊犯罪不鬆懈外，異地辦公更是對抗無形敵人(新冠病毒)的防治工作表現，並要每位員警自身防疫做好做滿。他也呼籲民眾外出務必戴口罩，勤洗手及消毒等，人人做好個人防疫就是全民防疫。

清水警分局表示，秉持「雞蛋不放在同一個籃子」原則，將內勤三分之一人力，分別配置於事前規劃不斷演練之三處異地辦公處所，並擴大同仁之間的辦公距離，同時也設置戶外機動派出所及防疫警備車輛，避免飛沫群聚感染外，並可防止同仁確診隔離，仍能維持公務運作不停擺。

(中時 )