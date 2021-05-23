桃園市長鄭文燦21日以避免群聚打球為由，大動作拆除市內358個籃框，但有網友PO出拆除現場照片，包括官員、攝影師、工人在內，至少聚集了30個人，讓大家都傻眼，痛罵作秀也要有限度。台北市議員羅智強今(23)日更發文表示，鄭文燦在目前疫情緊張的局勢下的作為，跟雙北市長比起來，簡直高下立判。

疫情升溫，各縣市首長展現防疫功力大比拚。除雙北市長外，「綠營一哥」桃園市長鄭文燦也備受關注。桃園市最新宣布797個公園禁止飲食、禁止群聚、強制戴口罩，還拆除室內外籃球場籃框，讓青少年無法夜間群聚。其中，「拆除籃框」的作法掀起網戰，有人直言「做秀做過頭」、「有史以來拆最多藍框的市長」，但也有人認為此作法可避免群聚機會。

疫情緊張先拆籃框，羅智強酸鄭文燦，跟雙北比起來高下立判。(圖/翻攝自羅智強臉書)

然而面對外界的質疑，鄭文燦21日表示，過去經驗是如果綁住球框，青少年還是會把它拆開，所以直接把籃球框拆下來，也趁機保養一下，其他網球、羽球、排球網也都拆除，避免群聚。

而羅智強則認為，如今疫情緊張，新北市侯友宜全力防疫，加開快篩站，讓醫療量能全開；台北市柯文哲也宣布徵招退役護理師，要為可能的人力壓力做好準備；但是桃園的鄭文燦卻是一馬當先跑到籃球場拆籃框作秀，這讓羅智強不禁感嘆「沒有比較就沒有傷害」。

羅智強也提到，引發這波疫情爆發的關鍵點之一，諾富特防線崩潰，使得後來的疫調難以追蹤，「大阿哥是否仍然堅持中央十成責任呢？」

(中時新聞網)