日本政府三度發布的「緊急事態宣言」至今已擴及10都道府縣，面對預計5月31日解除的東京都等9地有沒有可能延長，日本政府發言人加藤勝信今天並未否認，僅說會通盤進行檢討。

這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來第3度發布，原本發令期間從4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。

不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府在5月7日宣布延長「緊急事態宣言」期間到5月31日的同時，也首度擴大納入愛知縣及福岡縣到6都府縣。

日本政府5月14日宣布追加北海道、岡山縣及廣島縣從16日起適用緊急事態，讓對象地區二度擴大到9都道府縣；5月21日又宣布從23日起追加納入沖繩縣，讓緊急事態對象地區增至10地。

日本經濟新聞、時事通信社報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天在電視節目上談到東京都等地「緊急事態宣言」是否延長時說，「會聽取各地方政府及專家意見，慎重地進行綜合性檢討做出決定」。

談到如果決定延長宣言的話，期間是否會跟沖繩縣一樣到6月20日解除，加藤說，會針對各種可能情況進行討論。

一旦宣言對象地區疫情好轉的話，他說，會看是要實施「防止蔓延等重點措施」，維持一定的防疫強度，或是疫情已好轉到可以完全解除宣言恢復普通生活，政府都會確實進行討論。

談到兩個月即將登場的東奧時，加藤說，將加速境內疫苗接種速度，確保民眾都能安心，「會將奧運可能對國內疫情帶來的影響壓到最低」，強調如期舉辦政策方針並未改變。

不過，同在電視節目上的專家、東邦大學教授館田一博說，「如果屆時東京都仍處在像緊急事態的情況下，要舉辦東奧有難度」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100523

(中央社)