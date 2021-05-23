台灣本土疫情突破3000大關，今新增287本土，170校正回歸。對於因為檢驗「塞車」問題，連續2天都出現校正回歸的確診數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天端出解決辦法，除了簡化欄位，也將補助醫療院所最高500萬元添購最新的PCR檢驗儀器。

陳時中表示，根據這些情況，不希望校正回歸的情況一直持續下去，對數字判斷和整個整理會不夠即時性，因此要積極解決相關問題，大家可以看到有很多爭論。

針對系統性問題，陳時中說，會積極改善希望簡化登入，通報的時候欄位很多，從20項減到8項，至於採檢送驗，相關CODE要取得需要一些程序，現在也簡化，或是運用健保系統使其更加簡化。

PCR檢驗也會簡化、補助，陳時中表示，每家機構補助上限額有500萬，希望大家可以運用新的儀器來提高自動化程序，加快速度。至於前段時間申請過的，一樣上限是500萬，可持續申請。

陳時中表示，發布檢驗結果，需重複要求登打的情況也耗費很多人力，檢驗時間也很長，後端登打也要花時間，這段時間剛好雙北都很忙，擠壓了登打的時間，檢核繁複，因此簡化登打程序。

目前來說，檢驗結果上傳後，CDC就會收到相關檢驗報告，現在最終端來的時候，第一步快速陽性的就來報，陰性的就免重複登打，陰性也要登打的話速度就會慢，網站有被授權的都可以看得到，包含地方衛生局，都可以進快做基本的疫情調查，最後要判定的手續，由於判定也會花時間，判定後才能進行法定程序，包含開居家隔離書，這又有時間落差，因此現在馬上讓他可以自動判定，沒問題的案子直接判定，剩下有問題的案子再去進一步檢視。

希望在原來的手續中，報案的手續很多問題有改善，健保的協助也可以讓複雜性降低，PCR有高通量的希望有新的儀器，來減輕醫檢師的負擔，精進檢驗的品質和速度，並避免重複的登打。前端解決問題後，來解決後端塞車問題。

(中時 )