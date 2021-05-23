天候炎熱，台電今日4座大型機組仍在歲修，加上部分設備進行小規模檢修，因此供電量出吃緊黃燈，但台電表示，假日用電量比平日小，加上原本預估今日尖峰用電在晚間9時許會達到最高，來到3250萬瓩，但目前看來，用電量可望少3、50萬瓩，備轉容量可望從9.17％回升至10％，不過還是請民眾節約用電。台電強調，目前並無分區供電危機。

台電表示，原本上周在核三1號機、林口3號機組等多大機組大修下，影響逾400萬瓩的裝置容量，如今核三1號機及林口3號機歸隊後，目前4座大型機組歲修，影響總裝置容量約222萬瓩。

台電表示，因大型機組歲修，上周至今供電多亮出吃緊的黃燈，在燈號設計上，備轉容量率從6％以上至10％以下都是黃燈。自18日起，一連4天都亮「供電吃緊」黃燈，19日備轉容量率更僅有6.19％，但今天目前9％左右，預估晚上可望回復至10％左右。

截至下午2時20分的實際用電量為3073.6萬瓩，估計最高用電時段落在傍晚6時至晚間9時，預估最高用電為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。

(中時 )