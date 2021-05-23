台中市清水合作農場22日頒發「第十屆場員子女優秀暨清寒獎學金」，共計有顏家瑜等16位同學領取，由理事主席顏朝雄頒發獎學金。為配合政府防疫規定，採取個別領取方式，並做好防護措施，使受獎同學及家長倍感安心。

清水合作農場「第十屆場員子女優秀暨清寒獎學金」共有20位同學申請，由審核委員會審核共錄取16位。

22日上午由理事主席顏朝雄頒發獎學金，共有顏家瑜等16位同學領取，為配合政府防疫規定，採取個別領取方式，並做好各項防護措施，使受獎同學及陪同家長倍感安心與溫馨。

受獎同學顏家瑜表示，她領過很多獎學金，但是農場的獎學金特別有感情、有溫度，小而美又溫馨，令她很感動。

清水合作農場指出，農場為人民團體組織，以服務承租公有地之佃農為主，服務農民造福場員一直以來是農場對承租農民的承諾。而獎學金之頒發及財源籌措，係起源於十年前一次理事會、監事會後之餐敘取消，而將經費移作獎學金之用，全體理事、監事均一致響應並全力支持，並持續辦理迄今。

(中時 )