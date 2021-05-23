疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，自己沒有說過通報疏漏的話，之所以需要校正回歸，是因為發布個案的速度變慢，而後來簡化變快，在快慢之間產生落差，是系統性的問題。
陳時中指出，這個系統已沿用很久，此時發生這麼大的確診量，顯然效率跟不上，系統性的問題要系統性的解決，所以還是要做登陸簡化、程序簡化、運用健保卡上上去以及健保的健康存摺，另外PCR的檢驗會在補助高通量的新進儀器，讓檢驗時間縮短，讓病人即時收到訊息，相信可以很快解決系統性的問題。
(中時 )
疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，自己沒有說過通報疏漏的話，之所以需要校正回歸，是因為發布個案的速度變慢，而後來簡化變快，在快慢之間產生落差，是系統性的問題。
陳時中指出，這個系統已沿用很久，此時發生這麼大的確診量，顯然效率跟不上，系統性的問題要系統性的解決，所以還是要做登陸簡化、程序簡化、運用健保卡上上去以及健保的健康存摺，另外PCR的檢驗會在補助高通量的新進儀器，讓檢驗時間縮短，讓病人即時收到訊息，相信可以很快解決系統性的問題。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。