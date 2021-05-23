疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，自己沒有說過通報疏漏的話，之所以需要校正回歸，是因為發布個案的速度變慢，而後來簡化變快，在快慢之間產生落差，是系統性的問題。

陳時中指出，這個系統已沿用很久，此時發生這麼大的確診量，顯然效率跟不上，系統性的問題要系統性的解決，所以還是要做登陸簡化、程序簡化、運用健保卡上上去以及健保的健康存摺，另外PCR的檢驗會在補助高通量的新進儀器，讓檢驗時間縮短，讓病人即時收到訊息，相信可以很快解決系統性的問題。

(中時 )