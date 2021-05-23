苗栗縣政府文觀局為應疫情緊繃，暫時關閉旅遊服務中心。（謝明俊攝）

苗栗高鐵站租車業者生意只剩不到2成。（謝明俊攝）

苗栗高鐵站旁排班計程車休息區內1堆計程車在休息候客。（謝明俊攝）

苗栗高鐵站的旅遊接駁巴士近日經常年現空車往返情況。（謝明俊攝）

因應疫情警戒提升至第3級，苗栗縣政府決定暫停轄下高鐵苗栗站、台鐵苗栗站及竹南站等3處旅遊服務中心。連日來，高鐵苗栗站進出乘客站大減，租車中心、接駁客運及排班計程車生意都只剩不到平日的2成，業者為了防疫，只得咬牙苦撐。

苗栗縣政府為應國內疫情提升至第3級警戒，為減少外地遊客來往苗栗，造成疫情傳播，縣府觀局決定即日起暫停關閉3個旅遊服務中心，同時，縣內多個知名觀光景點，如舊山線鐵道自行車、卓蘭花露農場、飛牛牧場、香格里拉遊樂園等，都宣布暫停營業至月底，以防止疫情因旅客來往傳播擴散。

疫情提升至3級警戒後，搭乘高鐵進出苗栗的乘客人數剎時間大減，連日來，高鐵苗栗站候車大廳經常出現空蕩蕩的場景，高鐵苗栗站服務中心人員證實近幾日來高鐵到客量大掉，只剩平日2成不到。

設在苗栗高鐵站內的苗栗縣旅遊服務中心已關櫃多日，臨鄰服務中心的租車公司櫃檯，也是冷冷清清沒有客人，據租車公司人員表示，平常上班日的上午，櫃檯前都排滿預約租車等候取車的商務客戶，下午則排滿還車準備離開苗栗的客人，假日則是出遊旅客，公司安排3、4個人都忙不過來，這幾天來，租車客人數大減，還不到過去的2成，公司只排1人在櫃檯服務。

苗栗高鐵站旁接駁巴士載客情況也慘，1名司機說，這幾天來空車往返的情況相當普偏，旁邊的排班計程車，狀況也好不到那裡，休息區內停滿了候客計程車，等了幾班高鐵，都沒見到客人出現叫車，幾個計程車司機苦著臉搖頭，客人都不見了，為了防疫，大家只能苦撐下去了。

(中時 )