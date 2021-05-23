第一銀行昨晚接獲南京東路分行通報一名居住在台北市萬華區的行員確診，一銀表示，在中央流行疫情指揮中心5月15日宣布提升雙北市疫情警戒至第三級後，為強化防疫措施，該員因居住萬華地區，依行方通知自5月17日起居家辦公，因此過去一周未與客戶及行員接觸，且該辦公場域每日均落實環境清潔與消毒，並在5月22日安排專業清潔公司進行消毒，以維護客戶及行員安全。

一銀表示，該分行也啟動緊急應變措施，確保營運不中斷，且為維護同仁安全，已通知與確診者有較密切接觸的員工居家隔離，其他員工亦需加強自主健康管理，採最低業務人力運作。

在疫情指揮中心5月15日宣布提升雙北市疫情警戒至第三級後，一銀即清查居住在高風險萬華地區員工名單，通知居住該地區的員工自5月17日起居家辦公2週，總計逾百人，本次確診者即為其中的一位。

一銀指出，日前已強化相關防疫措施，包括啟動異地備援辦公、人員全程佩戴口罩、上班分流管制、全面安裝防疫隔板、加強分行及公用區域消毒等，保障客戶及員工健康；未來會持續視疫情發展，滾動式動態調整並精進各項防疫措施，期能在此關鍵時刻，攜手戰勝疫情。

(中時 )