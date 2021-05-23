以色列與巴勒斯坦武裝分子5月10日爆發暴力衝突，聯合國安全理事會今天首度對此發表聲明，呼籲在加薩走廊（Gaza Strip）發生衝突的雙方「完全遵守停火」協議。

安理會成員國也強調「對巴勒斯坦平民提供人道協助的迫切需求，特別是加薩地區」。

法新社報導，美國駐聯合國代表團最初擋下這項聲明先前的草案版本，在刪除一段涉及責任歸屬的譴責暴力敏感段落後，美方轉而支持這份聲明。

先前的草案內容指出：「安理會成員國譴責所有對付平民的暴力行為，包括恐怖行為，以及挑釁、煽動與破壞。」

這項草案也表達「對東耶路撒冷緊張情勢及暴力的擔憂，特別是在聖地及其周遭地區，並強力呼籲對聖地歷史現狀的尊重」。

以色列外交部今天透過聲明感謝美國「持續支持以色列和其保衛人民的權利」，並將近日暴力事件「全部歸罪」於哈瑪斯（Hamas）武裝分子，譴責其對以色列發射數以千計的火箭。

聲明指出：「我們期待國際社會予以譴責並解除哈瑪斯武裝，並確保加薩恢復原狀，同時預防資金和武器流向恐怖主義。」

巴勒斯坦方面目前尚未對此做出回應。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思(示其)）1100523

(中央社)