又有大學新增確診個案。國立政治大學昨日下午才發文表示，社科院一名學生確診後，今又增加一名學生染疫，校方在臉書證實，新增的確診同學為第一例確診學生的同寢室的同系室友，5月15日離校返家後，16日出現鼻塞、咳嗽等症狀，昨晚緊急採檢確診，校方已擴大清消，並掌握相關接觸者。

政大稍早於臉書指出，昨晚間再接獲通報校內新增1學生確診，為日前確診同學同寢室的同系室友，5月15日離校返家後，16日出現鼻塞、咳嗽等相關症狀，因日前室友確診，校方也在第一時間緊急聯繫該名室友，並通報1922進行採檢，昨晚確診。

政大表示，目前已掌握該生在校內的活動情況，包括實體上課時間、教室及課堂接觸同學，也已針對這些師生發布自主健康監測關懷通知。另外，密切接觸者，政大說須等待衛生局疫調小組進行判定後，再行通知居家隔離。

政大說，除第一名確診同學足跡已進行大規模清消，較外圍的公共區域已列入第二波擴大範圍，校車也維持每日3次酒精消毒，呼籲全校教職員、師生隨時留意自身健康狀況，維持正常作息，戴口罩、勤洗手。

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(中時新聞網)