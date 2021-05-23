基隆市消防局長陳龍輝下令，往後只要是有救護案件人員一律須穿上隔離衣。 （僅為示意圖，與本案無關）（陳彩玲攝）

基隆市有一名老翁日前身體不適，向消防局請求送醫協助，並未交代實情，經採檢後呈現陽性，2名消防員原以為是一般救護案件，未有防護措施，被匡列為居家隔離者，消防局引以為戒，提升防護措施，局長陳龍輝下令，往後只要是有救護案件人員一律須穿上隔離衣。

據了解，該名老翁22日凌晨4點打電話向消防局請求協助，僅表明身體不適，並未細說其他與疫情相關症狀，讓消防員誤以為只是一般救護案件，因此，僅佩戴口罩、手套、透明面罩前往老翁家中，未料，老翁送醫採檢後呈現陽性。

衛生局疫調後，發現老翁當時是由2名消防員協助送醫，立即將2人匡列為居家隔離者，消防局為避免再有類似案件發生，局長陳龍輝要求，未來一般救護案件，包括路倒、車禍等，人員也必須穿著隔離衣出勤，若是載送疑似確診或確診個案，則需穿上C級防護衣。

陳龍輝指出，基隆一天救護案件高達50件，其中5分之一是載送疑似確診、確診個案，每天需消耗多件隔離衣；至於量能是否足夠，基隆市長林右昌昨表示，已向上呈報，中央也回應會有足夠數量分發給各分隊，讓第一線救護人員有充足的隔離衣使用。

衛生局也提醒，只要被列為居家隔離、居家檢疫者，若有身體不適情況，不得擅自離開住所，應通報當地衛生機關，並由相關人員協助安排就醫，並呼籲若是自主健康管理者或一般民眾，若身體不適，一定要主動告知救護人員相關接觸史，以免讓第一線人員受到傷害。

(中時 )