中央流行疫情指揮中心今天公布，170例新冠肺炎本土個案為校正回歸上週各日個案，分析校正回歸個案，發現台北市萬華區最多人；統整個案最早發病日，是在4月25日。

指揮中心指揮官陳時中今天下午公布國內新增290例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，分別為287例本土及3例境外移入。另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增6例死亡。

陳時中表示，今天新增的287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月22日。

個案分布新北市142例最多，以板橋區32例為多，其次為台北市77例，以萬華區38例為多，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

陳時中說，校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日。

個案分布台北市88例最多，以萬華區48例為多，其次為新北市73例，以板橋區17例為多，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、獅子會相關5例、葡萄商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。

(中央社)