本土新冠疫情延燒，然而中央流行疫情指揮中心卻悄悄在本月16日放寬隔離檢疫標準，居家檢疫與隔離者從原本一人一戶，放寬到一人一室，指揮中心表示，顧及疫情變化，不能把防疫旅館的容置率塞滿，對社區防護相當重要。

本土疫情近期大爆發，短短一周的本土確診人數超過2000多例，結果疫情的火燒得正旺，指揮中心此時卻放寬居家檢疫標準，外界質疑與集中檢疫所、防疫旅館數量不足有關。

根據指揮中心定義，「1人1室」是指在須隔離期間，隔離者可住在於同一戶家內，只要有獨立專用房間（含衛浴設備）即可；反之，「一人一戶則是只能整個家戶內只住隔離者」，因應部立桃園醫院發生院內感染後，則緊縮至只要不論是居家檢疫或是居家隔離者，一律都只能一人一戶進行隔離。

但疾管署5月22日卻悄悄將新規定放上官網，自16日起一律「放寬」只要一人一室居檢即可。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，顧及疫情變化，不能把防疫旅館的容置率塞滿，簡單來說就是多空出一些讓加強版集中檢疫所有更多空間，對社區防護相當重要。

(中時新聞網)