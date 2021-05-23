北捷防疫滾動管理再出招，為避免群聚，北捷車站免費充電區已暫時停止使用，另西門站及龍山寺站部分出入口，亦配合防疫暫時封閉。

北捷多軌並行實施多元實聯制，民眾可選擇自己最方便方式使用，簡訊實聯制23日首日鼓勵旅客使用實施順利；沒有手機民眾可洽站務人員使用市府「MyCode」掃描身分證條碼即可，「台北捷運 GO」APP僅需電話即可註冊會員，綁卡完成實聯制，並享受所有會員優惠；北捷再次呼籲，使用電子票證搭車旅客，亦請速上各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全。

為避免群聚，22日起捷運車站免費充電區已暫停使用，另自即日起配合防疫需求，西門站1、2、3號出入口封閉，改為4、5、6號出入口進出；龍山寺站3號出入口封閉，改為1、2號出入口進出，現場已張貼公告，提醒上班旅客注意並請旅客配合。

使用電子票證旅客，可速至各票證網站辦理記名，完成記名後搭乘捷運刷卡進出即已完成實聯制，無須另外掃碼，省時又方便，同時保護自己及他人安全。

簡訊實聯制23日上路，北捷車站、所屬地下街及停車場貼好貼滿，簡訊實聯制公告已張貼完成超過5千張，包括捷運車站於進出站人潮動線牆面、圓柱、車票販賣機、電梯及詢問處張貼宣導；車站販賣店及地下街店舖門口、停車場出入口及繳費機亦已張貼，鼓勵旅客進出掃描使用，目前實施順利。

因中央尚未強制要求進出大眾運輸系統須實聯制，北捷將全力宣導，如未來中央或市府政策有改變時，將全力配合辦理。

目前捷運車站已加強宣導，使用單程票或未使用記名制電子票證旅客，進出車站時皆鼓勵掃碼，另針對新埔站及板橋站站外轉乘的部分，於轉乘的進出站過程中，亦鼓勵旅客掃碼，以方便後續疫調追蹤。

沒有手機民眾，北捷同時也向北市府申請「MyCode」，可針對沒有手機的民眾掃描身分證條碼，以補「簡訊實聯制」民眾須有手機之限制。目前捷運車站值班站長手機中皆有安裝「MyCode」APP，針對旅客至車站借用哺集乳室，或無法用簡訊實聯制之旅客(沒有手機)主動要求要登錄時，將以APP掃旅客身分證背面條碼、居留證條碼或台北通個人QRCode。

北捷表示，場站清消頻率已由原4小時加密為2小時；列車營運時間清消頻率，已由原8小時加密為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消；民眾進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，如經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。

相關防疫資訊均透過捷運月台、閘門前及車廂電視、跑馬燈、資訊顯示器、「台北捷運GO」APP、公司網站新聞稿及「台北捷運」粉絲專頁等多元管道，宣導臺北捷運防疫圖文及影片，加強列車及車站廣播，提醒旅客請全程佩戴口罩、避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩並盡速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。

(中時 )