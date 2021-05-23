【LIVE直播】新北市市長侯友宜防疫記者會說明最新情形

中央流行疫情指揮中心今（23日）公布新增287例本土COVID-19確定病例，另有170例本土個案校正回歸上周各日個案，新北市長侯友宜表示，新北市本土新增215例，由於疫情有往外擴散趨勢，明天將在三重、新莊成立熱區防疫中心。

新北市長侯友宜今日下午主持防疫應變會議記者會，侯友宜表示，新北市每日確診比較，板橋、中和，要注意三重、永和、蘆洲、新莊，依據足跡研判80％以上都來自於萬華的活動史、接觸史。

侯友宜說，昨天中央特別針對系統嚴重塞車問題、時間落差，地方上遲遲沒有等待中央通報，特別反映後中央立即處理中，中央流行疫情指揮中心今天也說明有民間實驗室投入、補助經費，以最快速的流程，感謝中央善意回應更快速更有效率。大家一起來國家篩檢隊正式成立，解決中央地方落差。

侯友宜說，板橋與中和兩地熱區防疫中心已於今日正式成立，共動員2400人防疫，有市區篩檢站、熱區防疫中心、警政加強巡邏、擴大消毒等，另外也分析出往外擴散趨勢，明天將在三重、新莊等處成立熱區防疫中心。

(中時新聞網)