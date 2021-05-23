新冠肺炎疫情升溫，不少公家機關考量避免群聚，均已啟動異地、居家辦公，降低染疫風險，移民署一名60多歲的工友，21日主動前往快篩，發現呈現陽性，隨即進行PCR核酸檢測，而辦公室隨即啟動應變，與該名工友接觸37名接觸者當天也前往快篩，所幸呈現陰性，移民署隨即提醒員工自我健康監測。

據了解，這名年紀超過60歲的工友，平時負責公文傳送，並非外勤工作，19日感覺身體不適，21日為求安心主動前往快篩站檢驗，隨即得知呈現陽性反應，移民署得知消息後，立即通知辦公室，曾與工友有過接觸者，均前往快篩，初步37人採檢，均呈陰性。

移民署表示，已經立即啟動應變機制，並與工友聯繫，等候進一步的PCR檢測結果，移民署22日已經立即全棟大樓消毒，並指稱，19日已啟動異地分流辦公，減少人群聚集的可能，同時提醒同仁，做好自主健康管理，佩帶口罩避免群聚，嚴防疫情擴散。

(中時 )