大陸多個重點城市近日出現房貸「升息潮」趨勢，包含杭州多家銀行祭出上調房貸利率調整，讓首套房漲至利率5.4％，二套房5.5％，明顯高出之前利率首套5.2％、二套5.38％的水準。杭州仲介透露「現在是四大行開始上調，其他銀行可能也會在這幾天跟進。」同時浙江寧波多家銀行也開始行動，蘇州也傳出銀行利率要上調的通知，不過還未明確具體數據。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，目前熱點城市信貸額度全面收緊，二手房貸款收得更緊，利率也有所攀升。按照此邏輯， 預計下半年大陸二手房市場將會降溫。

實際上，稍早深圳已成為除廣州之外第二個房貸利率全面上調的一線城市。5月初，中國建設銀行深圳市分行就下發通知，針對首套房貸款利率執行LPR（貸款市場報價利率）＋45BP（相當於5.1％），二套房貸執行LPR＋95BP（相當於5.6％），相比之前分別上調15BP和35BP。

根據Wind數據指出，融360大數據研究院對全大陸42個重點城市房貸利率的監測資料顯示，2021年5月（資料期為4月20日至5月18日）， 首套房貸款平均利率為 5.33％，較上個週期上漲2BP；二套房貸款平均利率為5.61％、上漲2BP。

(旺報 )