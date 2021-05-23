竹北市50多歲婦女確診個案的足跡表。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣23日新增1例確診個案，為案4334住竹北市的50多歲婦人，她是台北確診者案4335的母親，日前學校宣布遠距教學停課後，前往台北接回女兒，所涉足過的公共場所都已完成消毒。

縣長楊文科表示，這名婦人18日出現喉嚨不適和鼻子乾等輕微症狀，22日騎機車到醫院就醫採檢，當天陽性確診，隨即由衛生局安排救護車送至醫院隔離治療，根據疫調共匡列接觸者6人（含同住1人），依風險程度完成接觸者居家隔離或自主健康管理並安排採檢。

婦女發病前3天的公共活動史，集中在竹北市6處場所，包括福興東路立特屋五金百貨賣場、興隆路六街小吃、縣政九路土地銀行竹北分行、中正西路竹北郵局、福興東路嘉豐郵局和光明六路旺客隆五金百貨賣場，這些場所皆已完成全面消毒。

楊文科說明，22日公布確診竹北市60多歲婦人，平日在家照顧孫子的年長者，很少外出，經過衛生局疫調人員確認，發病前3天並未新增高風險公共場所。

楊文科強調，衛生局根據疫調結果來公布確診者公共場所活動史，主要目的是要提醒鄉親，若曾在相同時間出入這些高風險公共場所，要進行自我健康監測，一旦出現發燒、咳嗽等症狀，應盡速就醫。也就是說民眾只要注意公布的足跡，自己若未在相同時段前往，就可安心。

楊文科說，公布確診者足跡的多寡，是根據疫調結果和專家小組的判讀，關鍵在正確性和高風險性，不能用多或少來質疑足跡真假。

新竹縣針對停業場所和未戴口罩持續宣導和稽查，營業場所昨深夜稽查竹東、湖口共37家業者，稽查35家皆配合政策停業，2家營業項目雖有登記飲酒店業，但不從事PUB，已改為熱炒餐廳，有營業但僅限外帶，沒有違規狀況。另未戴口罩部分，累計勸導740件，開罰105件。

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(中時 )