是否引進上海復星輝瑞／BNT疫苗 疫情中心未正面回應 14:572021/05/23 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否引進上海復星輝瑞／BNT疫苗，疫情中心未正面回應。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據媒體報導，鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部，是否能引進由上海復星代理的輝瑞／BNT疫苗，媒體問到指揮中心是否有收到醫藥業者的詢問？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗部分，這周有非常多的訊息進來，當中很多也很不切實際，呼籲一定要和指揮中心正式接洽，否則根本不知道是什麼情形。 至於是否引進上海復星輝瑞／BNT疫苗，疫情中心未正面回應。 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 (中時 ) #上海復星 #輝瑞 #BNT #疫苗 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 03:472021/05/18 國際 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 《國際社會》美首度釋出國內授權疫苖 拜登：再捐2000萬劑 10:182021/05/18 財經 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 周玉蔻臉書又獨家爆疫苗抵台時間 網驚：難怪股票大漲 11:082021/05/18 政治 生活熱門新聞 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 今增287人確診 校正回歸170例 6人死亡 - 生活 3級警戒何時解除？陳時中：本周是重要的觀察期 - 生活 第一槍！本土累計破千例 新北衛生局宣布「即日起不公布確診者足跡」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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