據媒體報導，鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部，是否能引進由上海復星代理的輝瑞／BNT疫苗，媒體問到指揮中心是否有收到醫藥業者的詢問？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗部分，這周有非常多的訊息進來，當中很多也很不切實際，呼籲一定要和指揮中心正式接洽，否則根本不知道是什麼情形。

至於是否引進上海復星輝瑞／BNT疫苗，疫情中心未正面回應。

(中時 )