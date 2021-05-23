疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，現在是全國進入3級警戒到5月28日，至於何時可以降為2級，要看疫情的變化，會再跟外界報告，而這一兩周將是重要的觀察期。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日上午一度說3級警戒要延長至6月8日，後又改口說是5月28日。陳宗彥回應，早上確實一度講錯為6月8日，但後來有做了更正。

陳宗彥說，有關日航在松山機場的地勤人員疑似確診，經查該地勤人員負責櫃台及登機門作業，確實會和旅客有所接觸，目前日航已先將整組4至15位工作人員，安排居家隔離，也從桃園調派一組人支援，並完成機場清消。

陳時中表示，整體何時從3級降級，得看疫情的控制和變化，現在就是全國3級警戒，有進一步的變化再跟外界報告，這一周是重要的觀察期。

疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，自從提升到3級警戒之後，民眾就很少接觸，希望傳播鏈可以漸次檢消，而新冠肺炎潛伏期是5到7天，在開始減少人群接觸後，這段時間，經過7天，數字有下降，就代表警戒措施有所幫助。

張上淳說，在開始架設警戒的5到7天，還是陸續看到增加個案數，這表示可能有些個案沒有被即時隔離，還在社區中傳給家人，或是跟其他人群接觸，造成人群傳播。

張上淳表示，經過這段時間，個案數在篩檢出來後，發現傳播狀況減少很多，代表過去一周的關鍵時刻，台灣民眾真的做得很好。

陳時中指出，現在疫情有幾個要注意的地方，就是這幾天的確診數變化、分布狀況，以及陽性率變化、來源是否收斂，這都是未來警戒升降的考量。

陳時中說，疫情變化發展很快，很難定調未來幾天一定會怎樣，但下周是重要觀察期，因為到下周就滿兩周，就會有一些趨勢，可以做預測或是觀察。

(中時 )