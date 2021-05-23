【愛傳媒郭香美專欄】外子任職美國西屋公司時，曾長期派駐臺灣，期間陸續有外籍同事先後來臺洽公，有的攜眷long stay，有的只是短期停留。

我和外子常以地主身份接待他們，也常參與外國友人的社交活動，彼此建立美好的友誼。

他們對臺灣文化充滿好奇，而我是土生土長的臺灣人，旅居美國多年後返臺長住，對故鄉的人文習俗、山川風景特別感動，於是，順理成章成了他們的嚮導。

外籍太太們特別喜愛臺灣傳統文物，常常邀我帶她們參觀博物館、到古董店搜奇。一位太太鍾情古色古香的眠床，在結束駐臺任務時，特地把它運回美國。我也不遑多讓，目前家裡的擺設也有不少來自故鄕。

長住臺灣那些年，年輕充滿活力，接受中西文化的洗禮後，視野更開闊，可說是我人生的黃金歲月。

在創作中，將中西方文化元素並置，想要呈現異國文化間交流的生活經驗，是本作品主要的旨趣。

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)